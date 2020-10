Procès en appel du groupe Sovac : Verdict le 21 octobre

Le verdict du procès en appel de l'homme d'affaires et patron du groupe Sovac pour le montage et l'importation de véhicules, Mourad Oulmi, accusé de «blanchiment d'argent et incitation d'agents publics à exploiter leur influence», sera rendu le 21 octobre à la cour d'Alger, a indiqué hier le juge, à l'issue des plaidoiries de la défense. Outre l'ancien président-directeur général du Crédit populaire algérien (CPA), Omar Boudiab, et des cadres

de cette banque et du ministère de l'Industrie, l'affaire implique aussi l'ancien Premier ministre, Ahmed Ouyahia, l'ancien ministre de l'Industrie, Youcef Yousfi, et Khidher Oulmi (frère cadet de Mourad Oulmi).