Libye : Reprise des vols Tripoli - Benghazi après 18 mois d’interruption

Les vols entre la capitale Tripoli et la ville de Benghazi, où siègent les deux pouvoirs rivaux en Libye, ont repris, vendredi, après un an et demi d'interruption, rapportent des sources médiatiques sur place.

Dans un communiqué, le GNA a affirmé que «les efforts déployés par M. Sarraj et le vice-Premier ministre Ahmed Meitig avaient abouti à la reprise des vols entre les aéroports de Mitiga (Tripoli) et de Benina» à Benghazi, deuxième ville de Libye située à quelque 1.000 km à l'est de la capitale libyenne.

Cette réouverture «facilitera les déplacements des citoyens entre l'Est et l'Ouest», selon le texte publié sur Facebook.

«Un avion d'Afriqiyah Airways, transportant des représentants de cette compagnie et ceux des autorités de l'Aviation civile et des Aéroports du ministère des Transports, a atterri le matin à l'aéroport de Benghazi», d'après la même source. Afriqiyah Airways assurera désormais «deux vols hebdomadaires».

Les vols commerciaux entre les deux villes ont été interrompus il y a un an et demi, après l'offensive lancée en avril 2019 par les forces de Khalifa Haftar pour s'emparer de Tripoli et qui s'est soldée par un échec 14 mois plus tard.