France : Pétition pour l’ouverture des archives

Une pétition pour demander «l'ouverture des archives sur les évènements» du 17 octobre 1961 à Paris et pour que les massacres commis ce jour-là par la police française contre des Algériens sortis manifester pacifiquement soient «reconnus crimes d'État», a été lancée en France, à l'occasion de la commémoration du 59e anniversaire de ces tragiques événements.

Les premiers signataires de cette pétition, dont l'historien Benjamin Stora, le vice-président du Sénat français Pierre Laurent et la Secrétaire nationale adjointe du parti écologiste EE-LV Sandra Regol, revendiquent également que «la date du 17 octobre 1961 soit intégrée à la liste des cérémonies officielles dans toutes les villes de France».

Signée par des sénateurs, députés, élus locaux, militants et journalistes, la pétition, qui a déjà recueilli près de 200 signatures, revendique, en outre, que «des plaques commémoratives soient apposées dans les villes où les associations en font la demande».