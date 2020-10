Place de la femme dans la sphère politique algérienne : la constitutionnalisation du système des quotas saluée

La vice-présidente de l’Assemblée populaire nationale (APN), Tayeb Wassila, a salué l’expérience algérienne, «pionnière» dans la constitutionnalisation du système des quotas visant à consolider la place de la femme dans la sphère politique, a indiqué hier un communiqué de l’APN. Mme Tayeb Wassila intervenait, lors d'un workshop régional dans le cadre d'un webinaire organisé jeudi par l’Organisation de la femme arabe (OFA), en collaboration avec la fondation «Westminster pour la démocratie» (WFD), sur le système des quotas et ses impacts sur la participation de la femme à la vie politique dans le monde arabe. «La majorité des femmes parlementaires algériennes sont qualifiées et ont un niveau universitaire, et leur présence prend en considération d'autres spécificités de la représentation parlementaire, ce qui témoigne, encore une fois, de la lutte et du combat de la femme algérienne en vue de se frayer une place aux plans socio-économique et juridique». De son côté, la présidente de la commission de l’éducation, de l’enseignement supérieure, de la recherche scientifique et des affaires religieuses, Makhref Saliha, a mis l’accent sur «l’importance du système des quotas pour permettre à la femme d'investir la scène politique», soulignant que la plupart des recherches ont insisté sur l’impératif de continuer à travailler avec ce système durant une période transitoire afin de parvenir à l’égalité.