ANIE : Des électeurs peuvent assister aux opérations de vote et de dépouillement

L'Autorité nationale indépendante des élections a annoncé hier que tout électeur peut assister aux opérations de vote et de dépouillement en tant qu’observateur au bureau de vote dans lequel il est inscrit, en émettant une demande 10 jours avant le referendum sur le projet d’amendement de la Constitution du 1er novembre.

La même source a expliqué que conformément à la législation et à la décision du président de l'Autorité, en date du 15 octobre 2020, précisant les conditions et les modalités d'accréditation des observateurs au niveau des bureaux de vote, tout citoyen peut solliciter l’accord de la délégation locale de l’Autorité, pour participer à l’opération de vote et de dépouillement, en renseignant un formulaire. En application du protocole sanitaire de prévention contre le coronavirus, trois citoyens au maximum sont autorisés à assister aux opérations dans les bureaux de vote fixes et deux dans des bureaux itinérants. Le choix des observateurs est effectué en accord avec les électeurs concernés ou, à défaut, en faisant recours au tirage au sort organisé par la délégation locale. Les noms des observateurs seront affichés au niveau des bureaux et des centres de vote. Les observateurs sont tenus de respecter les dispositions législatives et réglementaires, tout en faisant preuve d’impartialité, d’indépendance et d’intégrité. Ils doivent aussi se conformer aux instructions du chef du bureau de vote, se tenir à l'endroit qui leur est réservé, de porter le badge et de ne pas s’ingérer dans l’opération de vote.