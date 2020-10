Organisation internationale de la protection civile : L’Algérie réélue membre du Conseil exécutif

L’Algérie a été réélue, mercredi par acclamation, en tant que membre du Conseil exécutif de l’Organisation internationale de la Protection civile (OIPC), pour la période 2020-2024, et ce lors des travaux de l’Assemblée Générale de l’organisation qui se sont déroulés à Genève. Par cette réélection, les États membre de cette organisation, à laquelle l’Algérie a adhéré en 1977, «reconnaissent le rôle pionner de la Protection civile algérienne dans la gestion des catastrophes et des risques qui affectent l’environnement et la sécurité des personnes et des biens».

Pour rappel, l'OIPC est une organisation intergouvernementale, ayant pour objectifs de contribuer au développement des structures assurant la protection et l’assistance aux populations, ainsi qu’à la sauvegarde des biens et de l’environnement contre les catastrophes de tout genre.

Par ailleurs, lors des travaux de cette assemblée générale, la Camerounaise, Mariatou Yap, a été élue au poste de Secrétaire général de l’Organisation, au premier tour des élections, avec 30 voix contre 23 au candidat du Liban Raymond Khattar.