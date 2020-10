AFFAIRE D’EXPLOSION DU GAZ D’EL-BAYADH : 50 PERSONNES AUDITIONNÉES

Les investigations et les auditions menées par les services de la Police judiciaire relevant de la sûreté de wilaya d’El Bayadh ont touché 50 personnes dans une affaire d’explosion de gaz ayant fait samedi dernier, au chef-lieu de wilaya, cinq morts et 18 blessés, a-t-on appris hier auprès du parquet général de la Cour d’El Bayadh Les enquêtes dans cette affaire se poursuivent et les services de sûreté ont placé trois personnes en garde à vue. Il s’agit d'un conducteur d’engin, un entrepreneur et un conducteur de travaux, a-t-on fait savoir. Les mis en cause dans cette affaire ont été présentés hier soir devant le tribunal d’El Bayadh.