Crise libyenne : L’égypte accueille les pourparlers de paix sous l’égide de l’onu

L'Egypte a organisé dimanche dernier une nouvelle série de pourparlers entre les deux administrations libyennes rivales représentées respectivement par les membres de la Chambre des représentants basée dans la ville de Tobrouk (nord-est) et ceux du Haut conseil d'Etat. Lors des dialogues placés sous l'égide de l'ONU, le directeur des services de renseignement égyptiens, Abbas Kamel, a réitéré l'engagement de son pays envers les efforts onusiens pour une solution pacifique au dossier libyen, a rapporté l'agence de presse officielle égyptienne MENA. «Il est temps de satisfaire les aspirations du peuple libyen à la stabilité en promouvant la voie politique afin que la Libye puisse avoir une Constitution qui définit les autorités et les responsabilités jusqu'aux élections présidentielles et parlementaires», a-t-il déclaré lors de la réunion.

Prévus pour se terminer le 13 octobre, ces pourparlers de trois jours au Caire cherchent à identifier les mécanismes d'une solution en Libye ainsi que le cadre d'une nouvelle Constitution pour ce pays déchiré par la guerre. La Libye est en proie à la guerre civile depuis l'éviction et la mort de son ancien dirigeant Mouammar Kadhafi, en 2011.