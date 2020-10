Sidi Bel-Abbès : Une jeune fille libérée par les gendarmes

Sur la base d’une information communiquée via le numéro vert faisant état de l’enlèvement d’une fille âgée de 26 ans dans la localité de Sidi-Khaled, à quelques encablures du chef-lieu, une opération de recherche et d’investigation a été déclenchée immédiatement par les éléments du groupement de gendarmerie, pour localiser le lieu et intervenir énergiquement pour libérer l’otage de ses ravisseurs et arrêter les auteurs au nombre de deux, âgés respectivement de 20 et 37 ans. La brigade de recherche a également saisi un lot important de psychotropes et d’armes blanches qui étaient en possession des auteurs de ce délit. Après les démarches d’usage pour l'identification, les mis en cause ont été présentés au procureur de la République qui a ordonné leur mise en détention.

La neutralisation des ravisseurs a entraîné un grand sentiment de soulager auprès de la population locale, déjà traumatisée pour d’autres affaires similaires.

A. B.