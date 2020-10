Laghouat : Les effets engendrés par les huiles Askarel pris en charge

Le ministre délégué auprès du ministre de l’Environnement, chargé de l’Environnement saharien, Hamza Al Sid Cheikh, a annoncé, hier dans la wilaya de Laghouat, la prise en charge des effets engendrés par les huiles Askarel sur l’environnement et sur l’homme. «Il sera procédé à la prise en charge des effets des huiles Askarel sur l’environnement et sur l’homme, notamment les personnes ayant été exposés aux émissions et dangers de ces huiles lors de leur période de travail dans la région de Oued-Nili», a affirmé le ministre délégué lors de l’inspection de cette zone, dans la commune de Hassi-R’mel. Les entreprises ayant été à l’origine de ce problème environnemental seront impliquées dans le règlement approprié de cette situation, a-t-il indiqué.