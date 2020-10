Boumerdès : Un suspect avoue avoir battu et brûlé la jeune Chaïma

Le suspect dans l’affaire du meurtre de la jeune Chaïma a avoué avoir battu la victime, avant de l’asperger d’essence puis de mettre le feu à son corps, dans un endroit désert de la sortie ouest de la commune de Thenia, à l’est de Boumerdès, a affirmé, hier le procureur de la République près le tribunal de Boumerdes.

Ainsi le suspect a avoué que la victime, qu’il connaît depuis 2017, l’a contacté le 1er octobre courant, et ils se sont mis d’accord pour se rencontrer. Suite à quoi il a loué une moto, a-t-il dit, et il est allé la chercher depuis la ville de Reghaia. Le communiqué ajoute que les deux concernés sont arrivés vers 15h00 à la station d’essence désertée de l’entrée ouest de la ville de Thenia. Apres avoir eu un rapport intime avec elle, le suspect a battu la victime, qui a perdu connaissance. C’est alors qu’il se rendit à une station d’essence mitoyenne, d’où il a ramené une bouteille de plastique remplie d’essence, dont il a aspergé le corps de la fille, avant d’y mettre le feu, puis de quitter les lieux. L’examen du cadavre de la victime découverte brûlée et allongée face à la terre, a permis de faire le constat, selon la même source, de "la présence de coups et blessures à l’arrière de la tête, outre une importante plaie en haut de sa cuisse gauche".

Apres investigations, les parties en cause dans cette affaire ont été transférées, hier, devant le parquet de Boumerdès, a indiqué le procureur de la République, signalant l’interrogatoire du suspect, avant sa présentation devant le juge d’instruction, comme stipulé par l’article 67 du code de procédure pénal concernant la demande d’ouverture d’enquête. Selon le même communiqué, le juge d’instruction a retenu contre le suspect les charges suivantes "viol, et homicide volontaire avec préméditation et guet apens, en utilisant la torture", et "actes sauvages". Le juge d’instruction a ordonné sa mise en détention à l’établissement pénitentiaire, jusqu’au parachèvement de l’enquête, puis son jugement.