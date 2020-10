Le directeur de l’Observatoire des armements français : Les déchets nucléaires français en Algérie «sont encore sur place»

Le directeur de l’Observatoire des armements français, Patrice Bouveret, a déclaré, hier, qu'une quantité inconnue de déchets nucléaires français en Algérie est toujours sur place, plus d’un demi-siècle après, plaidant pour «des analyses précises» pour mesurer le taux de radioactivité encore présente jusqu'à présent sur les lieux d'essais. «Quand la France a cessé ses essais nucléaires en Algérie, en 1966, elle a laissé sur place tout simplement l’ensemble des déchets qui sont liées aux essais effectués dans le Sahara algérien», a affirmé M. Bouveret dans un entretien à Radio France Internationale. «La France non seulement a laissé ses déchets mais elle a classé Secret Défense tous les documents qui pouvaient avoir trait à ces programmes-là», a-t-il souligné.

Par conséquent, «la quantité des déchets demeure inconnue, ceux issus des accidents nucléaires notamment, et les plus importants d'ailleurs», a soutenu le directeur et co-fondateur de l'organisme.

Pour mesurer les conséquences, l’intervenant a plaidé pour «des analyses précises de chacun de ces matériaux pour voir le taux de radioactivité encore présente jusqu'à présent sur les lieux. On sait qu’il est important».

Entre 1960 et 1966, la France a mené 17 essais nucléaires dans le Sahara algérien, et la question des conséquences de ces essais est restée en suspens.

C’est ce qu’indiquent, dans la tribune cosignée, des représentants de l’Observatoire des armements et d’ICAN France (la Campagne internationale pour abolir les armes nucléaires).

Ils appellent la France à régler cette question cruciale pour la santé des populations, pour l’environnement et pour les relations entre l’Algérie et la France.