Liban : Une centaine de localités confinées

Une centaine de villages et localités vont être confinés pendant une semaine à partir de dimanche au Liban en raison d'une recrudescence des contaminations au Covid-19, a annoncé vendredi le ministère de l'Intérieur libanais.

Le nombre d'infections au coronavirus dans ce petit pays du Proche-Orient a repris de plus belle depuis le déconfinement début juillet, atteignant désormais 40.868 cas, dont 374 décès. Selon la circulaire du ministère de l'Intérieur, 111 villages et localités à travers le pays seront confinés à partir de dimanche à 06H jusqu'au lundi 12 octobre à 6H. Les commerces, les institutions publiques et privées y seront fermés, à l'exception des pharmacies, des boulangeries et des hôpitaux, tandis que les rassemblements et les fêtes y seront strictement interdits. Les habitants devront rester chez eux sauf nécessité majeure et sortir le cas échéant munis d'un masque. Avant la publication de la décision ministérielle, le directeur de l'hôpital gouvernemental Rafic Hariri, Firass Abiad, en première ligne de la lutte contre la Covid-19, avait salué la nouvelle approche adoptée par les autorités basée sur un zonage géographique.