Naama : Naissance de quadruplés à Ain Sefra

Une dame a donné naissance jeudi dernier à des quadruplés à l’hôpital «Mohamed Boudiaf» d'Ain Sefra (sud de la wilaya de Naama), a-t-on appris de source hospitalière.

Les quadruplés (2 garçons et 2 filles) sont nés lors de l'accouchement d’une trentenaire originaire de la wilaya de Béchar. La maman et les quatre nouveau-nés sont en état de santé stable et devront quitter l’hôpital dans les prochains jours, a-t-on indiqué.

L’opération d’accouchement s’est déroulée au service de maternité de cet établissement hospitalier et les quadruplés sont pris en charge au niveau du service néonatal du service de pédiatrie du même hôpital.

A noter que l'hôpital d’Ain Sefra a connu, en fin décembre dernier, la naissance réussie de triplés sous la supervision du personnel médical du service d'obstétrie et de gynécologie.