Béjaïa : Des malfaiteurs arrêtés

Selon la cellule de communication de la sûreté de wilaya, les éléments de la quatrième sûreté urbaine de Béjaïa ont arrêté trois individus âgés de 25 et 30 ans impliqués dans une affaire de vol commis lors de l’évacuation d’un blessé vers l’hôpital de Béjaïa suite à une rixe au village de Boulimat. Durant le trajet, les trois «secouristes» ont dépossédé la victime de 21.400 DA, une chaîne et une montre. Arrivée à l’hôpital, la victime a informé les policiers en faction au CHU Khellil-Amrane qui ont fouillé les trois suspects et découvert les objets volés en leur possession. Présentés devant les instances judiciaires, les trois malfaiteurs ont été écroués. Par ailleurs, les agents de la police judiciaire de la sûreté de daïra de Sidi-Aich, ont arrêté une femme âgée de 27 ans, originaire de Relizane, accusée d'escroquerie. Elle a demandé à la victime de lui remettre ses bijoux en or et des devises.

M. Laouer