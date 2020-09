Msila : Atteinte à l'islam sur les réseaux sociaux

Les éléments de la sûreté urbaine externe de la commune de Barhoume, relevant de la sûreté de la wilaya de M'sila, ont arrêté un individu de 33 ans pour «atteinte à la religion musulmane et déformation de versets coraniques» sur le réseau social Facebook, a-t-on appris mardi de la cellule de communication de ce corps de sécurité.

La même source a précisé, à ce propos, que cette arrestation est intervenue suite à la découverte d’un compte Facebook dont l'utilisateur a posté des publications ayant trait à des versets coraniques déformés et d’informations outrageuses et offensantes vis-à-vis de la religion musulmane, ajoutant que les mêmes services ont dès lors intensifié leurs recherches en coordination avec la brigade de cybercriminalité pour appréhender l’auteur de ces publications.

Après avoir achevé toutes les procédures judiciaires nécessaires, les services concernés ont élaboré un dossier à l’encontre du mis en cause pour «insultes et outrage vis-à-vis de la religion musulmane et déformation des versets coraniques», et ce, avant de le présenter devant le procureur de la République près le tribunal de M’sila qui l'a renvoyé en comparution immédiate, puis écroué.