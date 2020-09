Accidents de la route : 31 morts et 1.348 blessés en une semaine

Trente et une personnes ont trouvé la mort et 1.348 autres ont été blessées dans 1.102 accidents de la circulation survenus à travers le territoire national durant la période du 20 au 26 septembre, a indiqué hier un communiqué de la Protection civile. Le nombre le plus élevé de victimes a été enregistré dans la wilaya de Tamanrasset avec 5 personnes décédées et 26 autres blessées suite à 8 accidents de la route, précise la même source. Les éléments de la Protection civile ont procédé, par ailleurs, à l'extinction de 1.540 incendies urbains, industriels et autres. S'agissant des activités de lutte contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), les unités de la Protection civile ont effectué 330 opérations de sensibilisation à travers 48 wilayas, rappelant aux citoyens la nécessité de respecter le confinement et les règles de distanciation sociale, et 399 opérations de désinfection générale à travers 48 wilayas ayant touché l'ensemble des infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et ruelles.