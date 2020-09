Béjaïa : Les gendarmes opèrent plusieurs saisies

Suite à une plainte déposée par un citoyen du village Ait Mendil relative au vol d’un moteur d’embarcation, les gendarmes ont interpellés le suspect, ils ont ouvert une enquête avec une demande d’extension de compétence territoriale par le tribunal d’Azzazga pour perquisition de son domicile au village Tacheraft. Les gendarmes ont découvert deux moteurs d’embarcation dissimulés dans un hangar. Le matériel a été saisi et l’auteur de l’infraction a été présenté aux instances judiciaires. De leur côté les gendarmes ont arrêté des individus en possession de comprimés psychotropes destinés à être écoulés à Bejaia et une somme d’argent de 25.800 DA provenant de la vente de cette drogue ainsi que deux téléphones portables. Tous les objets ont été saisis et les trois accusés ont été présentés devant les instances judiciaires. M. Laouer