Chlef : Arrestation d’une personne pour pratique de sorcellerie

Un individu a été arrêté par les éléments de la brigade criminelle de la Sûreté de wilaya de Chlef, en flagrant délit de pratique de sorcellerie au niveau de son domicile, a-t-on appris hier auprès de ce corps de sécurité. «Un individu, âgé de 51 ans a été arrêté dans son domicile, sis au centre-ville de Chlef, en flagrant délit de pratique de rites de magie et de sorcellerie», a indiqué à l’APS le chargé de la communication de la Sûreté de wilaya, le commissaire de police Cherif Ankoud. L'arrestation de cet individu a été rendue possible grâce à l'exploitation d'informations signalant qu'il pratiquait la sorcellerie au niveau de son domicile, a-t-il ajouté. Les investigations menées par la suite, ont permis, a-t-il ajouté, l’arrestation du suspect en flagrant délit de pratique de sorcellerie, avec la saisie au niveau de son domicile d’objets divers, dont des talismans, bougies, plomb, photos d’hommes et de femmes, l’encens et d'autres produits utilisés dans les rites de sorcellerie, ainsi que des exemplaires du Saint Coran, déchirés et souillés. Le mis en cause a été présenté devant le procureur de la République près le tribunal de Chlef, sous le chef d’accusation de «pratique de magie et de sorcellerie et profanation du Saint Coran», es-il précisé de même source.