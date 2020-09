Sétif : 105 626 unités pyrotechniques saisies

Poursuivant la lutte implacable contre toute forme de commerce illicite de produits pyrotechniques, les services de police relevant de la sûreté de la wilaya de Sétif ont réalisé d’importantes saisies. C’est ainsi que différentes opérations entreprises par les unités de police sur les territoires relevant de leur compétence ont été marquées par la saisie de 105 626 unités pyrotechniques. Des personnes impliquées dans la détention et l’écoulement de ces produits dangereux ont été arrêtées, indique la cellule de communication de la sûreté de wilaya.

Des opérations qui sont le produit de diverses activités de contrôle préventif encadrées par les services de police de la wilaya de Sétif, notamment ses différentes équipes et unités qui ont intensifié leurs activités sur l’ensemble des espaces urbains.

Plusieurs descentes ont été programmées sur divers espaces de vente consolidés par des points de contrôle et des «barrages sécuritaires» dressés sur des lieux connus pour être des axes de transit sur les villes proches ont permis de réaliser une aussi importante saisie.

Des procédures judiciaires ont été établies à l’encontre des personnes impliquées. Les services de police appellent les parents à surveiller leurs enfants et à les empêcher d’acheter de tels produits.

F. Zoghbi