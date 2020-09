Béjaïa : Retard dans la livraison des logements

Le secteur de l’habitat enregistre un énorme retard dans les livraisons des logements tous secteurs confondus. Les demandeurs de logement attendent avec impatience la réception de leurs logements depuis plusieurs années, particulièrement au niveau du pôle urbain d’Ighil Ouzarif et dans les daïra d’Akbou, Ouzellaguène, Kherrata et Tazmalt. Les souscripteurs de logements AADL 1 et 2 ont organisé plusieurs actions de protestation au niveau du siège de la wilaya et sur le site de Oued Ghir pour exiger la livraison de leurs appartements achevés. Le logement social demeure le point noir au niveau de la wilaya. Depuis plusieurs années, les demandeurs, dont une grande partie de recasés et de locataires chez des privés, attendent les clefs de leurs appartements mais aussi l’affichage des listes des bénéficiaires après que les commissions de daïras ont achevé les enquêtes sociales. Face à cette situation, le wali a réuni les chefs de daïra et les directeurs de l’exécutif de wilaya qui interviennent dans le programme des logements sociaux dans les différentes communes pour examiner de près la situation des 8.800 logements sociaux achevés mais non raccordés au gaz de ville et à l’alimentation en électricité. Des travaux qui perdurent mais aussi qui pénalisent des milliers de citoyens qui vivent dans la précarité et dans des situations insoutenables. Le wali a demandé aux responsables d’accélérer la cadence des travaux de gaz et d’électricité afin que les logements soient distribués dans les plus brefs délais.

M. Laouer