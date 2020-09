Licences clubs CAF : Réunion aujourd’hui avec les représentants du CR Belouizdad et du MC Alger

Dans le cadre de l’étude par l’Organe de Première Instance (OPI) des dossiers de demandes de licences clubs CAF pour la saison 2020-2021, deux réunions sont prévues aujourd’hui au niveau du siège de la Fédération algérienne de football (FAF) à Dely Ibrahim, et ce, conformément au programme suivant :

• Club du CR Belouizdad : de 10h00 à 11h00 (Ligue des Champions).

• Club du MC Alger : de 11h00 à 12h00 (Ligue des Champions).

Les clubs seront représentés par le Directeur général, le directeur des finances et comptabilité, le Directeur technique sportif (DTS) et le responsable de la sécurité.

Côté FAF, l’OPI sera représenté par son président, M. Réda Abdouch, et ses différents membres dont M. Chafik Ameur, directeur technique national (DTN).