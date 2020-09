Ligue régionale d’Oran : Vers le départ de Bensekrane après 25 ans de règne

Le président de la Ligue régionale de football d’Oran (LOFA), Ahmed Bensekrane, à la tête de cette structure depuis près de 25 ans, ne devrait pas postuler à un nouveau mandat, a-t-on appris lundi de son entourage.

Bensekrane, qui a vu son bilan moral et financier adopté à l’unanimité au cours de l’assemblée générale ordinaire (AGO) de la LOFA tenue ce même jour au niveau de la maison de jeunes sise à haï «El Barki» (Oran), devrait faire l’impasse sur un nouveau mandat «pour des raisons de santé», a-t-on fait savoir.

L’intéressé n’a pas voulu aborder le sujet au cours de cette AGO qui a vu la présence de 47 membres sur les 67 qui composent la liste de cette instance. Deux commissions de collecte de candidatures et de recours ont été mises en place à l’issue des travaux de l’AGO, alors que la date de l’AG élective sera fixée prochainement par la Fédération algérienne de football (FAF), représentée pour l’occasion par le membre de son bureau fédéral, Larbi Oumamar.

En attendant, Mohamed Hachemi, président de la Ligue de football de la wilaya d’Aïn Témouchent, a été le premier à annoncer sa candidature pour la succession de Bensekrane. Il a déclaré à la presse, en marge de l’AGO, avoir déjà élaboré un programme «ambitieux» axé sur le développement de la discipline à partir de la base.

Trois autres noms donnés comme candidats à la présidence de la LOFA ont circulé dans les coulisses de l’AG. Il s’agit de Kaddour Khatri, président du Croissant club d’Oran, d'Azeddine Boukhatem, président de l’Ittihad Mostaganem et de Samir Mekhfi, président de la commission de discipline de la LOFA, souligne-t-on.