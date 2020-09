In Guezzam : Saisie de plus de 8 quintaux de kif traité

Une grande quantité de kif traité s’élevant à 8,40 quintaux a été saisie, mercredi dernier à In Guezzam, par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), en coordination avec les Garde-frontières, a indiqué jeudi le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

«Dans le sillage des opérations qualitatives visant à lutter contre la criminalité organisée multiforme et à déjouer les tentatives de narcotrafic dans notre pays, un détachement de l'ANP, en collaboration avec les Garde-frontières, a saisi, mercredi 23 septembre 2020, lors d'une patrouille de reconnaissance opérée à In Guezzam en 6e Région militaire, une grande quantité de kif traité s’élevant à huit quintaux et 40 kilogrammes», note la même source. Cette quantité de kif traité était «chargée à bord d'un véhicule tout-terrain abandonné par les narcotrafiquants qui ont pris la fuite à bord d'un deuxième véhicule, en dehors de nos frontières sud à la vue de la patrouille», précise le communiqué. «Cette opération de qualité vient s’ajouter aux multiples opérations ayant mis en échec des tentatives d’introduction de drogue dans le territoire national, et réitère la permanente vigilance et l’entière disposition des Forces de l’ANP, mobilisées le long de nos frontières, et leur détermination à déjouer toutes tentatives d’inonder notre pays par ces substances toxiques», a-t-on ajouté.