Deux mineures incitées à l’émigration clandestine retrouvées par la police

Deux jeunes filles mineures, incitées à l'émigration clandestine et qui faisaient l'objet de recherches, ont été retrouvées par les services de police de la sûreté urbaine extérieure de Sidi El Bachir (Oran) qui ont arrêté dans le cadre de cette affaire 4 autres personnes, a-t-on appris jeudi auprès de la cellule de communication de la sûreté de wilaya.

Suite à une plainte déposée par les parents des deux filles, une opération de recherche a été enclenchée par la brigade de recherche et d’investigation (BRI) qui a découvert que les deux mineures faisaient l’objet d’incitation à l’émigration clandestine de la part de plusieurs individus, selon la même source.

Après les procédures judiciaires nécessaires, notamment l'extension de compétence à une wilaya voisine, les deux adolescentes recherchées ont été retrouvées et 4 individus ont été arrêtés, dont le principal suspect dans cette affaire, a-t-on indiqué. La perquisition du domicile du principal suspect a permis de découvrir et de saisir une somme de 264.000 DA et une autre de 2.050 euros, ainsi qu’une arme blanche de grand calibre et une bouteille de gaz lacrymogène, a-t-on fait savoir, ajoutant que les quatre personnes impliquées dans cette affaire ont été présentées devant la justice et placées sous mandat de dépôt et les deux mineures ont été remises à leurs parents.

D’autre part, les services de la Sûreté urbaine extérieure de Bousfer dépendant de la Sûreté de daïra d’Ain El-Turck ont réussi, dernièrement, à démanteler un réseau spécialisé dans l’organisation de traversée d’émigration clandestine composé de 11 personnes, dont le principal organisateur, qui préparait une opération clandestine, a-t-on indiqué.

Les membres de ce réseau ont été arrêtés en possession des sommes de 3.160.000 DA et une autre somme de 4.495 euros, a précisé la même source, soulignant que les membres de ce réseau ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal d’Ain El-Turck.