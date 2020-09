ILLIZI : Campagne de vulgarisation de l’e-paiement

Une large campagne de sensibilisation et de vulgarisation des mécanismes de paiement électronique (e-paiement) et sa généralisation dans le circuit commercial, auprès des commerçants et des opérateurs économiques, a été lancée mercredi à Illizi, à l’initiative de la direction locale du commerce.

Menée en coordination avec l’unité opérationnelle d’Algérie-Poste (AP), cette campagne vise à informer les commerçants et les opérateurs économiques sur les services de l’e-paiement offerts par Algérie-Poste et les avantages accordés à travers ce type de paiement, aussi bien pour le commerçant que pour le client.

Ce procédé, marqué par la célérité et la précision de paiement par carte interbancaire, permettra aux opérateurs de s’acquitter par voie électronique de leurs factures, a expliqué le chargé de la communication d’A.P, Kamel Moussaoui. Entre-autres objectifs escomptés de cette campagne, la vulgarisation de la généralisation de l’utilisation de ce procédé électronique entre le commerçant et le client pour remédier au manque de liquidité et ancrer la culture d’exploitation des technologies modernes, a-t-il ajouté. La démarche intervient en application des instructions du ministère de tutelle appelant les commerçants à mettre des équipements d’e-paiement à la disposition des consommateurs, leur facilitant l’acquittement de leurs charges par voie électronique, postale ou bancaire.

Le ministère de tutelle a fixé le 31 décembre de l’année courante comme date butoir pour l’application de ce procédé commercial pour les commerçants et les opérateurs économiques, a rappelé le même responsable.