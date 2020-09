NAAMA : 160 millions DA pour les zones d’ombre de la commune d’Asla

Les zones d’ombre de la commune d’Asla (Nâama) ont bénéficié d’une enveloppe financière de plus de 160 millions DA pour réaliser des projets de développement devant contribuer à améliorer le cadre de vie des citoyens, a-t-on appris auprès de la Direction de l’urbanisme et de la construction.

Ces projets qui entrent dans le cadre du programme sectoriel, sont inscrits à l’indicatif de la même Direction, dont certains sont achevés et d’autres connaissent une cadence de réalisation plutôt «avancée» comme aux douars Echorfa, Koudiet-Abdelhak, Belgrad, Redjaïmate, Dhayat Sidi Ahmed, Aïn Warka et à haï Fayçal, pour une population de plus de 2.000 habitants, a-t-on indiqué.

Ces opérations dont la majorité est située au niveau du morcellement de l’habitat rural, nouvellement réalisé au niveau de la commune d’Asla et les agglomérations qui lui sont rattachées, comprennent un programme de plus de 400 logements et divers travaux dont notamment ceux des réseaux d’électricité, de gaz, d’assainissement, d’éclairage public, d’aménagement, de revêtement des routes et de réalisation d’accès et d’espaces verts, selon la même source, qui a souligné que ces opérations se poursuivent à travers ces collectivités locales.

Il s’agit de projets en lien avec l’aménagement urbain particulièrement répartis à travers les zones d’ombre et les agglomérations d’habitats secondaires plus précisément au niveau des zones d’habitat enclavées et disparates, financés sur le budget de la wilaya avec le concours et le soutien de la Caisse de garantie et de solidarité des collectivités locales.