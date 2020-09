SAIDA : Une clinique mobile au profit des populations des zones d’ombre

La clinique mobile a entamé, mardi, les consultations médicales au profit des populations des zones d’ombre de la wilaya de Saïda, a-t-on appris mercredi auprès de la direction de la santé et de la population.

Selon la même source, cette clinique itinérante créée récemment par la direction sus-indiquée participe au rapprochement des services de santé aux populations des zones éloignées et leur permet de faire les consultations nécessaires.

La direction de la santé a consacré, à cet effet, l’ensemble des moyens nécessaires dont une équipe constituée d’un médecin généraliste, d’un psychologue, d'une infirmière et d'une sage femme pour une meilleure prise en charge des patients, a-t-on indiqué.

La clinique mobile sillonnera les endroits les plus reculés de la wilaya suivant un programme de travail tracé par la direction de la santé et de la population, ciblant les habitants des zones d’ombre à travers l’ensemble des communes de la wilaya, a-t-on ajouté de même source.