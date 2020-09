Université de Tizi-Ouzou : des bus pour les étudiants résidant hors wilaya

Une flotte du transport universitaire sera consacrée au transport des étudiants de l'Université Mouloud -Mammeri de Tizi-Ouzou (UMMTO), résidant dans d'autres wilayas à partir de lundi, a annoncé la direction de l'Université dans un communiqué.

Les wilayas concernées par cette mesure, qui vise à permettre à ces étudiants poursuivant leurs études au niveau de l'UMMTO et ayant des examens de rejoindre l'Université, sont Boumerdès, Bouira, Béjaïa, Bordj Bou Arréridj et Alger.

Les départs, est-il précisé de même source, se feront à partir des campus universitaires de chaque wilaya, à savoir l'université Akli-Mohand Oulhadj de Bouira, Abderrahmane-Mira de Béjaïa, M'hamed-Bougara de Boumerdès, Mohamed-El Bachir El Ibrahimi de Bordj Bou Arérridj et Houari-Boumediène d'Alger.