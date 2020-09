Mostaganem : Traitement de neuf affaires en lien avec l’émigration clandestine en août

Les services de sûreté de la wilaya de Mostaganem ont traité, durant le mois d’août dernier, neuf affaires en lien avec l’organisation et tentative d’émigration clandestine, par mer, a-t-on appris lundi, de source sécuritaire.

Lors de ces opérations ayant touché des zones distinctes du territoire de compétence de la police, selon la même source, il a été procédé à l’arrestation de 80 personnes impliquées, dont des femmes et mineurs, pour initiative, préparation de la traversée illégale, ou encore pour tentative de quitter le territoire national de manière illégale.

L’action d’anticipation sur le terrain, de même que la bonne exploitation des informations ont contribué à déjouer des tentatives d’émigration illégale, depuis la terre, a ajouté la même source.

Les services de sûreté de la wilaya de Mostaganem ont procédé à la saisie de trois embarcations pneumatiques de type «zodiac», trois véhicules et deux moteurs, deux boussoles, un appareil de positionnement par GPS, 11 jerricans de mazout d’une capacité de 30 litres et autres matériels, pour effectuer secrètement la traversée, à l’instar des pièces de rechanges, des gilets de secours, ainsi qu’une somme d’argent en devises, d'une valeur de près de 1.000 euros, a conclu la même source.