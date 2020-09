Jijel : Un terroriste abattu et un pistolet-mitrailleur récupéré

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'Armée Nationale Populaire a abattu un terroriste, ce matin du 20 septembre 2020, lors d'une opération de fouille et de ratissage à Oued Djendjen dans la localité d'Amssif à l'est de la commune de Taxena, wilaya de Jijel en 5e Région militaire», a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale.

«Cette opération, toujours en cours, a permis de récupérer un pistolet-mitrailleur de type Kalachnikov, deux chargeurs garnis et d’autres objets», est-il ajouté.

«Cette opération vient booster la dynamique de résultats positifs réalisés par les unités de l'Armée Nationale Populaire, et dénote de la permanente veille, à travers tout le territoire national, pour mettre en échec toute tentative visant à porter atteinte à la sécurité et la stabilité du pays», souligne le MDN.