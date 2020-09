El Tarf : Quatre cadres de la wilaya promus chefs de daïra

Quatre jeunes cadres issus de la wilaya d’El Tarf ont été promus au poste de chefs de daïra à l’issue du dernier mouvement opéré dans ce corps. Il s’agit de Bouroukba Toufik qui a été nommé chef de daïra de Grarem Gouga (Mila), Benstita Naouel et Zéraoulia Nacer, respectivement à la tête de Ain Babouche et Dhalaa dans la wilaya d’Oum El Bouaghi et enfin Braya Hichem désigné à El Bathia (Ain Defla). La promotion de ces jeunes a été une opportunité pour le wali d’El Tarf, Benarar Harfouche pour organiser jeudi dernier, une conviviale cérémonie en leur honneur. Il a rendu hommage aux nouveaux promus pour les sacrifices qu’ils consentent au quotidien pour prendre en charge les préoccupations des citoyens. «N’épargnez aucun effort pour être à la hauteur de la confiance que le président de la République vous a témoignée pour faire face à ces nouveaux défis de l’Algérie nouvelle», a dit le wali d’El Tarf, en s’adressant aux chefs de daïra, mettant l’accent sur la nécessité absolue de résoudre les problèmes des citoyens tout en améliorant le service public.

B. G.