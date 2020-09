Tizi-Ouzou : Installation des nouveaux chefs de daïra

Les nouveaux chefs de daïras, nommés au niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou lors du dernier mouvement opéré par le Président de la République, ont été installés dans leurs fonctions samedi lors d'une cérémonie au siège de la wilaya.

Il s'agit de 5 cadres de l'administration locale promus à ce poste au niveau des daïra de Ain El Hammam, Makouda, Larbaa N'Ath Irathen, Azeffoun et Boghni dont l'ancien responsable a été nommé à la tête de la daïra de Tizi-Ouzou, ainsi que de 06 nouveaux responsables venus d'autres wilaya. Lors de cette cérémonie, à laquelle ont assisté les autorités et la société civile locales, un hommage a été, également, rendu aux 5 chefs de daïra, et cadres de l'administration locale, au nombre de 4, nommés au même poste dans d'autres wilayas du pays.