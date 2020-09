Alger : Arrestation de deux individus pour vol à la roulotte

Les services de Sûreté d'Alger ont arrêté deux individus pour vol à la roulotte et récupéré du matériel de photographie, a indiqué hier un communiqué des mêmes services.

Cette affaire a été traitée par les services de la 2e sûreté urbaine de Hydra relevant de la circonscription administrative de Bir Mourad Raïs suite à une plainte déposée par un citoyen victime de vol à la roulette, lequel a perdu du matériel et équipements de photographie appartenant à l'organe de presse pour lequel il travaille, a précisé la même source.

L'enquête a permis d'identifier le suspect qui a proposé à une autre personne les objets volés pour vente. Les services de sûreté ont arrêté le voleur et son acolyte à bord d'un véhicule touristique et récupéré le matériel technique, des brouilleurs et de l'argent liquide.

Après finalisation des procédures juridiques en vigueur, les mis en cause ont été présentés devant le procureur de la République territorialement compétent, lequel a ordonné leur mise en détention préventive, conclut le communiqué.