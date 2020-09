Mostaganem : Arrestation de 85 candidats à l’émigration clandestine

Les éléments de la Gendarmerie nationale dans la wilaya de Mostaganem ont procédé, durant les dernières 48 heures, à l’arrestation de 85 candidats à l’émigration clandestine sur la terre ferme, dans des zones disparates du littoral, a-t-on appris hier auprès de ce corps de sécurité. Ainsi, les unités de la Gendarmerie nationale ont mis en échec plusieurs tentatives de quitter clandestinement le territoire national à partir des côtes de la wilaya de Mostaganem et saisi 7 embarcations à moteurs, prêtes à prendre le large.

Il a été procédé, durant ces opérations, à la saisie d’une somme d’argent en monnaies nationale (720.000 DA) et étrangère (1.000 euros) en possession des personnes arrêtées, ainsi que du matériel pour les besoins des traversées, à savoir 56 jerricans chargés de mazout, des boussoles et des gilets de secours, a-t-on indiqué. Selon la même source, les unités de ce corps de sécurité ont reçu un appel SOS en mer, suite au renversement d’une barque au nord d’Ouled Boughalem, à 90 kilomètres de Mostaganem qui a fait huit morts dont 5 enfants d’une même famille. Cinq personnes ont été secourues et les recherches des deux autres disparus, ont été déclenchées.