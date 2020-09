Béjaïa : Les citoyens attendent leurs logements

La wilaya de Béjaïa accuse un énorme retard dans la livraison des logements, tous segments confondus, à travers toutes les communes. A Bejaia, les bénéficiaires des logements AADL 1 et 2 situés à Ighezer Ouzarif, commune d’Oued Ghir, attendent depuis plusieurs années leurs logements achevés mais dépourvus de viabilisation et d’assainissement. Les travaux engagés avancent très lentement. Malgré les nombreuses actions de protestation initiées par les souscripteurs, aucune solution n’a été dégagée en leur faveur. Même les bénéficiaires des logements sociaux prennent leur mal en patience et continuent de vivre le calvaire dans des sites de recasement pour certains et des locations chez des privés pour d’autres. A Ouzellaguen, les bénéficiaires ont perdu patience face aux retards enregistrés dans la distribution des logements, dont certains sont achevés, mais sans les VRD. C’est dire que ces retards s’accumulent de plus en plus dans tous les projets de l’habitat. Plusieurs programmes lancés depuis des années ne sont pas encore achevés, à l’instar des 720 logements de type social à Halouane, dans la commune d’Akbou, et 368 de type RHP, ainsi que les 105 RHP à Ighzer Amokrane, malgré les multiples promesses données. Des actions de protestation ont été menées par le passé par les bénéficiaires, entre fermetures des routes et rassemblements devant le siège de l’APC, pour montrer leur mécontentement. Les élus de l’APC pointent du doigt les services de la direction du logement et ceux de la DUC pour le non-respect des délais arrêtés pour l'achèvement des travaux liés aux VRD. Ainsi, ces retards considérables dans l’achèvement des logements viennent s’ajouter aux retards cumulés dans les raccordements en électricité, en gaz et en eau potable dans plusieurs localités de la wilaya, alors que les populations de la wilaya demandent la livraison rapide de leurs appartements avant la fin de l’année en cours.

M. Laouer