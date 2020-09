Saïda : Une clinique mobile au profit des populations enclavées

La direction de la santé et de la population de la wilaya de Saïda a procédé, en début de semaine en cours, au lancement d’une «clinique mobile» pour rapprocher les services de santé des populations des zones d’ombre, a-t-on appris jeudi dernier du directeur de cette instance Benamara Mohamed.

Cette unité de santé itinérante, a indiqué à l'APS M. Benamara, sera opérationnelle à partir de la semaine prochaine dans la commune de Hassasna, et sillonnera «prochainement» l’ensemble des zones d’ombre des régions isolées et enclavées pour effectuer des consultations aux populations éloignées réparties à travers les communes de la wilaya.

La direction de la santé et de la population a consacré pour cette opération les moyens matériels nécessaires, dont des ambulances médicalisées, et mobilisé une équipe médicale et paramédicale, a-t-on indiqué, précisant que le secteur de la santé s’est doté, la semaine dernière, de trois ambulances médicalisées.