Annaba : 11 nouvelles stations de la téléphonie de 4e génération

11 nouvelles stations de la téléphonie de quatrième génération 4G LTE sans fil en mode fixe ont été lancées au cours du deuxième trimestre de l’année 2020, à Annaba, par la direction opérationnelle d’Algérie Télécom (DOT), indique un communiqué de la cellule de communication.

La quatrième génération 4G LTE ciblera toutes les localités isolées principalement celles des zones d’ombre et qui ne disposent pas de l’ADSL et implantées dans les communes de Seraidi, El Bouni, Ain Berda, Berrahal, Treat, El Eulma et Chetaïbi.

Il s’agit de Bouzizi, Chaouli Belgacem, Ain Chouga, Koudiat M’Rah, Gharbi Aissa, Selmoune El Hachemi, Setha, Hashassia, Bouguessas Amirat Messaoud et Chetaïbi.

La commercialisation sur ce réseau est prévue pour le début de l’année prochaine, a précisé la même source, ajoutant que le déploiement de ce projet vise en premier lieu à répondre aux attentes des clients en haut et très haut débit, et par la même renforcer le réseau existant et élargir la couverture aux zones défavorisées.