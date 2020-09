Tizi-Ouzou : Deux oléiculteurs locaux primés au concours national Djaffar Aloum

Deux oléiculteurs de Tizi-Ouzou ont été primés pour la qualité de leur produit lors de la 2e édition du concours national Djaffar Aloum de la meilleure huile d'olive vierge extra, a-t-on indiqué hier à la chambre d'agriculture de la wilaya (CAW).

Il s'agit de Fayçal Amazit d'Ifigha et Mahfoud Sahmoune de Djamaa N'Saridj, respectivement primés des médailles d'or et de bronze dans la catégorie fruité vert intense, lors de ce concours organisé par le Conseil national interprofessionnel de la filière oléicole (CNIFO). Quelque 22 concurrents de 15 wilayas du pays ont pris part à cette compétition, encadrée par des goutteurs de l'Institut technique de l'arboriculture fruitière et de la vigne, dont les prix seront remis lors d'une cérémonie le 26 novembre prochain à l'occasion de la journée mondiale de l'Olivier.

Pour rappel, M. Amazit, membre de la coopérative Achvaili N'Ath Ghovri, a été également lauréat en mai dernier du prix «Gourmet» au 18e concours international des huiles du monde organisé à Paris (France) par l'Agence de valorisation des produits agricoles (APVA).