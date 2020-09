Épuration des eaux industrielles par énergie solaire : Sonatrach lance un projet de recherche expérimentale

Le Groupe Sonatrach a lancé en coordination avec le Centre de développement des énergies renouvelables (CDER) un projet de recherche expérimentale pour l'épuration des eaux industrielles usées par énergie solaire, a indiqué mercredi dernier un communiqué du groupe.

Ce projet de recherche important vise à encourager la recherche et le développement avec les différents centres scientifiques et techniques nationaux, a précisé la même source. «Engagé à encourager la recherche et le développement avec les différents centres scientifiques et techniques nationaux, la compagnie Sonatrach a mené à travers son laboratoire et en coopération avec le CDER un projet de recherche expérimentale pour l'épuration des eaux industrielles usées par énergie solaire», lit-on dans le communiqué.

Ce projet a un impact positif aux niveaux économique et environnemental, d'autant que l'usage de l'énergie solaire contribuera à la réduction des coûts de même que cette technique préserve l'environnement et son équilibre à travers le traitement de l'eau industrielle», a précisé la même source.