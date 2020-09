Port d’Oran : 27 tonnes de mortier expédiées vers les émirats Arabes Unis

Une première cargaison de 27 tonnes de mortier a été expédiée jeudi dernier à partir du port d’Oran à destination du port de Jebel Ali de Dubaï aux Emirats Arabes Unis, indique un communiqué de la direction de ciments et mortier d’Algérie (CMA). Cette première opération d’expédition de mortier de la marque Airium TM est issue de la nouvelle unité de CMA à Meftah dans la wilaya de Blida, a précisé la même source, ajoutant que cette dernière ambitionne d’exporter les surplus de production de mortier très prochainement vers l’Afrique de l’Ouest. Pour cette première opération d’exportation à partir du port d’Oran, la nouvelle unité de ciments et mortiers de Meftah (CMA), a bénéficié du support commercial et logistique de Lafarge Holcim Trading, une structure leader sur son marché, dédiée au commerce international et du soutien très important des pouvoirs publics et des autorités portuaires. A travers cette opération d’exportation, Lafarge Holcim Algérie souligne son engagement d’agir en faveur de la diversification des revenus extérieurs du pays hors hydrocarbures.

Le mortier exporté Airium™ est une mousse minérale isolante qui permet d’améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments, du sol au plafond. Entre 30 et 40 % de la consommation globale d’énergie est utilisée pour le chauffage et la climatisation des bâtiments.

CMA est un partenariat industriel LafargeHolcim en Algérie 49% et le Groupe industriel Souakri 51%. CMA possède une unité de production pour les mortiers destinés à la construction d’une capacité de 100.000 T par an. LafargeHolcim possède deux cimenteries (M’Sila et Oggaz) et la cimenterie Cilas à Biskra en partenariat avec le Groupe Souakri pour une capacité totale de production de 11.5 Mt/an. L’activité béton prêt à l’emploi opère 19 centrales à travers le pays.

B. G.