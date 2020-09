Chlef : Saisie de six quintaux de viandes rouges avariées

Les éléments de la brigade économique et financière de la sûreté de wilaya de Chlef ont effectué une saisie de près de six quintaux de viandes rouges avariées, en plus d’une quantité considérable de produits alimentaires congelés périmés, a-t-on appris, jeudi dernier, auprès du service de communication près ce corps constitué. L’opération, inscrite au titre des efforts de lutte contre la fraude commerciale, a été réalisée, selon le chargé de ce service, le commissaire de police, Cherif Ankoud, sur la base d’informations signalant un «boucher du centre-ville, dont les viandes et les poissons congelés étaient conservés dans des conditions non conformes aux normes en vigueur».

Suite à quoi, une perquisition du local du boucher concerné, et de son domicile, utilisé comme dépôt, a permis, selon la même source, la découverte de «six quintaux (q) de viandes rouges entreposées dans des conditions non conformes aux règles d’hygiène en vigueur, et utilisées dans la fabrication de saucisse», a-t-il précisé. La même brigade économique et financière a, également, saisi au niveau du même domicile, 5 q de petits pois congelés, 30 q de poisson congelé et plus de 20 bidons d’olives.

Le contrôle de ces produits, par les services compétents, a démontré qu’ils étaient tous périmés, et impropres à la consommation, a souligné le même responsable. Une enquête est en cours en vue de déterminer les responsabilités dans cette affaire, et sanctionner les coupables, est-il ajouté de même source.