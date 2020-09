Naâma : Deux individus arrêtés

La brigade de recherche et d'intervention (BRI) relevant du service de la Police judiciaire de Naâma a arrêté dernièrement deux individus accusés d'organisation d'émigration clandestine moyennant des sommes d'argent, a-t-on appris jeudi dernier auprès de la sûreté de wilaya.

Les enquêtes, menées par la brigade de recherche et d'intervention suite à l'arrestation de trois migrants clandestins de nationalité étrangère dans la daïra d'Ain Sefra, ont permis, au courant de cette semaine, d'identifier deux individus soupçonnés d'organisation d'émigration clandestine, a indiqué la même source.

Dans la même affaire, un véhicule utilitaire utilisé comme moyen de transport pour faire passer des migrants clandestins a été saisi par les services de police, ainsi que des téléphones portables et autres moyens utilisés pour communiquer entre les «passeurs» et les migrants clandestins, en plus d'une somme d'argent en devises, a-t-on fait savoir. Après l'engagement d'une procédure judiciaire, les deux individus arrêtés ont été présentés devant les services concernés pour avoir «contribué au trafic de migrants en facilitant leur entrée et sortie du territoire national de manière illégale, en utilisant un moyen de transport et des moyens de communication dans le but d'obtenir un avantage financier, tout en mettant en danger la vie de ces migrants», a-t-on souligné de même source.