Aïn Temouchent : Deux corps repêchés et 19 personnes secourues

Les services de la protection civile ont repêché jeudi dernier au large d'Aïn Témouchent les corps sans vie de deux personnes (une femme et un enfant), alors que les éléments des gardes côtes ont réussi à secourir 19 autres personnes parmi les candidats à l’émigration clandestine suite au renversement de l’embarcation à bord de laquelle elles se trouvaient, a-t-on appris auprès des services de la protection civile. L'embarcation, à son bord 22 candidats à l’émigration clandestine, avait chaviré en mer non loin des îles Habibas.

L’intervention des gardes-côtes, tôt le matin aux environs de 4 heures 30, a permis de secourir 19 personnes. Les services de la protection civile ont repêché deux corps, l’un d’un enfant âgé de 9 ans et l'autre non encore identifié d’une femme, la trentaine, a-t-on indiqué. Les deux corps sans vie ont été transférés à la morgue de l’établissement public hospitalier Ahmed-Medeghri d'Aïn Témouchent et les unités de la protection civile poursuivent les recherches après une troisième personne portée disparue en mer.

Une équipe de plongée a été déployée pour cette opération, a-t-on fait savoir. Pour leur part, les services de sécurité, territorialement compétents, ont ouvert une enquête pour faire la lumière sur les circonstances de ce fâcheux événement