Accidents de la route en zones urbaines : 6 morts et 289 blessés en une semaine

Six personnes ont trouvé la mort et 289 autres ont été blessées dans des accidents de la route survenus en zones urbaines entre le 8 et 14 septembre en cours, a indiqué jeudi dernier un bilan hebdomadaire de la Sûreté nationale. Le bilan fait état d'une «baisse importante» du nombre d'accidents (- 48) et de blessés (- 50) et d'une hausse du nombre de morts (+3) par rapport à la précédente semaine. Le facteur humain, lié notamment au non-respect du code de la route, à l'excès de vitesse et au non-respect de la distance de sécurité, reste la principale cause de ces accidents (94%), d'après les données des services de la Sûreté nationale. Dans ce cadre, la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) invite, une nouvelle fois, les usagers de la route à la prudence et au respect du code de la route, rappelant le numéro vert 15-48 et le numéro de secours 17 mis à la disposition des citoyens 24h/24.