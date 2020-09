Vol de matériel informatique dans un établissement scolaire à Alger : Trois individus arrêtés

Les services de la Sûreté d'Alger ont arrêté récemment trois individus impliqués dans une affaire de vol de matériel informatique dans un établissement scolaire à Alger, a indiqué un communiqué de la Sûreté nationale.

L'affaire a été traitée par les services de la troisième sûreté urbaine «Krim Belkacem» relevant de la circonscription de Sidi M'hamed, suite à une plainte déposée par la directrice de l'établissement faisant état du vol de matériel informatique.

Les investigations ont mené à l'identification et à l'arrestation de suspects et à la récupération du matériel objet de vol, a ajouté le communiqué.

Après parachèvement des procédures juridiques, les mis en cause ont été déférés devant le procureur de la République territorialement compétent.