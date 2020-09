APN : Une séance plénière consacrée aux questions orales

L'Assemblée populaire nationale (APN) reprendra ses travaux aujourd’hui par une séance plénière consacrée aux questions orales, a indiqué hier un communiqué de la chambre basse du Parlement.

Lors de cette séance plénière, seize questions orales seront adressées à six ministres, à savoir le ministre des Finances (3 questions), le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (3 questions), le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville (2 questions), le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement (3 questions), le ministre des Transports (2 questions) et le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière (3 questions), précise la même source.