Mali : Décès de l’ancien président Moussa Traoré

L’ancien président malien, de 1968 à 1991, Moussa Traoré, est décédé mardi à l'âge de 83 ans, ont rapporté des médias, citant sa famille.

«Moussa Traoré est décédé ce jour à 12H05 chez lui à Bamako. Nous sommes vraiment en deuil», a déclaré son neveu Mohamed Traoré, cité par l'AFP.

Moussa Traoré, alors lieutenant, avait été le principal artisan du coup d'Etat du 19 novembre 1968 qui avait renversé le président Modibo Keïta, au pouvoir depuis l'indépendance en 1960.

Il était devenu président de la République un an plus tard et aura occupé ce poste pendant plus de 22 ans.