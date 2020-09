Emigration clandestine à Annaba : Deux individus sous mandat de dépôt

Deux personnes ont été placées sous détention provisoire dimanche dernier, à Annaba, pour falsification de documents officiels et usurpation d’identité, a-t-on appris hier, auprès de la responsable de la cellule de communication de la Sûreté de wilaya. Les mis en cause âgés de 36 et 50 ans sont des récidivistes. Ils ont été arrêtés pour falsification de documents administratifs, faux et usage de faux ainsi que l’organisation d’émigration clandestine dans le cadre d’un réseau criminel, a précisé la même source. L’un des deux suspects fait l’objet de jugements judiciaires. Après finalisation des procédures légales, les mis en cause âgés de 30 et 50 ans ont été présentés devant le procureur de la République territorialement compétent qui les a placés en détention préventive.

B. G.