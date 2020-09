Béchar : Saisie de plus de 24 kg de kif traité

Un réseau spécialisé dans le trafic de drogues, composé de deux individus dont une femme, a été démantelé récemment par la brigade mobile de police judiciaire relevant de la sûreté de la wilaya de Bechar, a-t-on appris hier, auprès de la cellule de communication et des relations publiques de ce corps de sécurité. L’opération a été menée suite à l’exploitation de renseignements faisant état du stockage de drogue par un présumé trafiquant, âgé d’une trentaine d’années, dont la perquisition du domicile à Bechar, munis d’un mandat du procureur de la République du tribunal de Béchar, a permis aux policiers de découvrir une quantité de 24,130 kg de kif traité et un montant de 330.000 DA, a-t-on précisé. Les deux individus mis en cause, qui ont été par la suite présentés à la justice, qui a placé le premier en détention provisoire et la femme sous contrôle judiciaire, en attendant leur comparution devant le tribunal compétent pour détention et stockage illégaux de drogue dans le but de sa commercialisation illégale, dans le cadre d’une bande criminelles, selon la même source.